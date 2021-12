TRIESTE. Incidente poco prima delle 9.45 di venerdì 24 dicembre a Trieste: si è trattato dello scontro tra una moto e una Renault Clio avvenuto a Valmaura in via dell’Istria, nei pressi del cimitero.

Caduto sull’asfalto, il motociclista è stato subito soccorso dai passanti che l’hanno messo in posizione di sicurezza: non risulta in gravi condizioni. Sul posto sono poi arrivati polizia locale e ambulanza. Inevitabili disagi per il traffico.