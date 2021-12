La nuova mini-stretta contro il Covid: dal Green pass ai tamponi, ecco la guida con tutte le novità del decreto Natale

La validità della certificazione verde scende a 6 mesi. Il vaccino: terza dose a 4 mesi dalla seconda. Super Green Pass anche solo per consumare un caffè al bancone del bar oltre che per accedere a musei, palestre e piscine

A Trieste e nel resto del Fvg l'obbligo di mascherina all'aperto è in vigore già dalla fine di novembre visto che la regione è in zona gialla

Green pass: la validità scende a 6 mesi

Per spingere più velocemente possibile gli italiani verso il richiamo della terza dose vaccinale, ritenuta dagli esperti del Cts quale unica vera barriera contro la minaccia di contagio da Omicron, il governo ha ridotto da 9 a 6 mesi la validità del Green Pass. Ma la versione abbreviata del certificato entrerà in vigore solo dal 1° febbraio 2023, per evitare di mettere con le spalle al muro i 3 milioni di “esodati” del certificato verde, che il prossimo 1° gennaio si sarebbero trovati con il lasciapassare scaduto.

