Efficienza energetica: oltre il 50% delle case fuori norma in regione. Si cambia nel 2030

le regole







2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

La Commissione europea fa un passo indietro sulla proposta di direttiva sull’efficienza energetica degli immobili, depennando dalla bozza circolata nelle ultime settimane il divieto di affittare e vendere gli immobili più inefficienti dal punto di vista energetico.Un sospiro di sollievo per i proprietari di immobili della nostra regione, dove oltre il 50 per cento degli edifici residenziali ricade nei valori di classificazione più bassi. Ma l’obiettivo della Ue di migliorare l’efficienza energetica, classificata secondo una scala dalla A4 (più efficiente) alla G (meno efficiente), permane. A questo proposito, Bruxelles propone che il 15% del patrimonio edilizio con le peggiori prestazioni di ciascun Paese membro, debba passare, per quanto riguarda gli edifici pubblici e non residenziali, dalla classe G alla classe F entro il 2027 e alla classe E entro il 2030. Gli edifici residenziali avranno invece tempo fino al 2030 per portare il proprio certificato a livello F e fino al 2033 per portarlo alla classe E.Per comprendere la portata della proposta, è bene tenere in considerazione come l’Enea, elaborando i dati della Regione e del catasto degli Ape (attestato prestazione energetica) regionali, riferisca di due terzi degli immobili nella fascia meno green.La fotografia racconta come, degli attestati per classe energetica acquisiti tra il 2016 e il 2019, in Friuli Venezia Giulia solo il 2,06% faccia riferimento alla A4; oltre il 50% ricade invece in classe G (27,79%) o F (23,60%), il 17,22% nella E.Una situazione, quella della nostra regione, più rosea rispetto ad altre zone del nostro Paese, ma che comunque dovrebbe imporsi una fitta road map di interventi per adeguare gli edifici con le peggiori prestazioni energetiche.La direttiva prevede delle esenzioni per tutti quegli edifici che sono considerati storici, dedicati al culto, protetti o inferiori a 50 metri quadrati come estensione.«Il bonus 110%, con la cessione del credito, va in questa direzione, risponde già a queste dinamiche e dimostra come il Governo abbia avuto una visione intelligente – constata il presidente regionale di Fiaip Stefano Nursi –. Ai proprietari immobiliari bisogna ormai far capire - aggiunge - che gli incentivi fiscali vanno colti per avere una casa che vale di più e consuma meno». Il presidente di Fiaip Trieste Filippo Avanzini, sollevato dal cambio di marcia della Commissione europea, valuta come «la classe energetica andrà d’ora in poi a incidere sempre di più sulla valutazione commerciale degli immobili», e ricorda che comunque «esiste già l’obbligo di esibire l’Ape persino per commercializzare un immobile». Filippo Avanzini indica inoltre che il 65-70 per cento degli immobili presenti nella provincia di Trieste ricade nelle ultime tre classi energetiche.Il costruttore Donato Riccesi va cauto, preferisce attendere l’approvazione definitiva della normativa europea, ma illustra come «al di là del centro storico, dove sui palazzi insistono anche vincoli di diverso tipo, nelle nostre periferie ci sono per lo più condomini degli anni Cinquanta e Sessanta classificati in classe G e F. Il bonus 110%, che consente il salto di due classi energetiche, va nella giusta direzione, ma - aggiunge ancora il costruttore - va strutturato al meglio e non gestito con proroghe di tre mesi in tre mesi, creando così - conclude Donato Riccesi - grande confusione e incertezza». —