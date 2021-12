Trieste Airport, 18 milioni in 3 anni per attivare nuovi voli e uscire dall’isolamento

Via libera in Senato all’emendamento che prevede oneri di servizio pubblico a favore dello scalo di Ronchi

TRIESTE Il Friuli Venezia Giulia, visto l’isolamento di lunga data sul fronte dei trasporti, potrà utilizzare oneri di servizio pubblico per attivare collegamenti vitali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Sul piatto ci sono 18 milioni di euro per tre anni, risorse utili a mettere in agenda tratte nazionali e internazionali. A partire da Milano: proprio con il regime degli oneri si potrà superare la limitazione degli slot su Linate, vale a dire il tetto imposto ai voli giornalieri dalla normativa in vigore, e recuperare, nella seconda metà del 2022, una destinazione chiave persa già prima della pandemia.