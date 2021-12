L’auspicio della biologa molecolare di UniTs e Icgeb Serena Zacchigna: «Trieste capitale no vax? Questa, si sa, è una città di anticonformisti»

Professoressa, ce l’ha il Green pass per entrare al Piccolo?

«Logico che sì».

Presa alla sprovvista, non ha subito colto la piccola provocazione. Peccato, è andata male. Sarebbe stato un grande colpo giornalistico scoprire che una scienziata di punta del Sistema Trieste come Serena Zacchigna, (niente età, è inelegante), docente di biologia molecolare all’Università di Trieste e responsabile del laboratorio di biologia cardiovascolare dell’Icgeb non è vaccinata.