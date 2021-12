Il 2021 in regione secondo Fedriga: «Il Fvg è secondo in Italia per numero di tamponi. Vaccini, 2 milioni di dosi negli ultimi 10 mesi»

TRIESTE Non poteva che essere la pandemia il tema con cui questa mattina, giovedì 23 dicembre, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, ha aperto la tradizionale conferenza di fine anno.

Nel suo lungo intervento Fedriga ha sottolineato lo «sforzo enorme fatto per garantire risposte a cittadini in quest'anno estremamente difficile» e che vanno dalla «attività di tamponi e tracciamenti (il Fvg è la seconda regione per numero di tamponi) al potenziamento dei presidi sanitari, fino alla campagna vaccinale, enorme per dispendio di energie».

«Questa Regione – ha detto – ha dunque segnato un fortissimo cambio di passo nella sanità, parliamo di numeri non paragonabili con gli anni precedenti».

Green pass indispensabile per tenere aperte le attività

«Il green pass ha permesso di tenere aperte tutte le attività», ancora Fedriga. «Un anno fa, senza vaccini e green pass - ha precisato - avevamo un’ospedalizzazione doppia» e oggi« saremmo costretti a programmare nuove chiusure. Fedriga ha sottolineato l’azione condivisa di tutte le Regioni. «Abbiamo fatto uno sforzo enorme per garantire risposte ai cittadini».

Tracciamento e campagna vaccinale

Il Friuli Venezia Giulia, ha ricordato Fedriga, è la seconda Regione italiana per la somministrazione di tamponi. In 10 mesi sono state fatte 2 milioni di vaccinazioni, oltre 400 mila sono in programma in questo mese di dicembre. «È stato dimostrata la riduzione della malattia grave con il vaccino, il che determina una minor richiesta di ospedalizzazione rispetto allo scorso anno. Abbiamo il 50% in meno delle ospedalizzazioni rispetto al 2020», ha aggiunto il presidente.

Ristori per le attività colpite dalla pandemia

Inoltre, Fedriga ha evidenziato «le risorse disposte per i ristori», venendo in soccorso delle «attività penalizzate dalla pandemia», come i 17 milioni di euro per fornire contributi alle attività colpite con 11mila beneficiari e quasi mille contributi a fondo perduto per attività culturali e sportive».

Impegno per la famiglia

Forte è stato anche l'impegno per la famiglia, le cui deleghe sono affidate all'assessore Alessia Rosolen, il secondo dei temi toccati da Fedriga: in termini di investimenti in questo ambito si è passati dai «14 milioni del 2018 a 32» e inoltre, tra l'altro, è stata approvata la legge quadro sulla famiglia».

Export

«Siamo la regione che in termini di export pro capite è cresciuta di più a livello nazionale e siamo diventati la seconda regione d'Italia dopo l'Emilia Romagna. Abbiamo superato regioni importantissime come Veneto e Lombardia»

Patti finanziari Fvg – ministero dell’Economia per trattenere 2 miliardi

«Per prossimo quinquennio» è stato firmato «un nuovo patto con il ministro dell'Economia Franco, che è stato superiore a qualsiasi aspettativa» e che permetterà al Friuli Venezia Giulia di trattenere 2 miliardi di euro. Si tratta di «400 milioni l'anno circa che, grazie alla proficua interlocuzione con il Governo, riusciremo a investire nelle politiche di sviluppo della regione».

«Abbiamo spiegato con estrema chiarezza - ha aggiunto il governatore - la disparità che il Fvg aveva rispetto ad altre regioni speciali negli anni precedenti, andiamo. Devo ringraziare il Governo e il ministro Franco perché la direzione è colmare la disparità con le altre Speciali, andare verso l'equità tra le Specialità»

Notizia in corso di aggiornamento