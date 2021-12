Rinnovo della concessione A4: da Roma arriva il sì alla Newco

l passaggio di consegne da Autovie Venete ad Autostrade Alto Adriatico, la Newco interamente pubblica che consentirà il rinnovo trentennale della concessione autostradale scaduta nel marzo 2017. Ieri è arrivato il via libera del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, l’ex Cipe, sul progetto di affidamento in house – il primo in Italia –, la soluzione che consentirà di evitare la gara europea e di mantenere a Nordest la gestione della rete. Tecnicamente si tratta dell’Accordo di cooperazione relativo alle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Villesse-Gorizia. «Una notizia di enorme importanza – sottolinea in serata il presidente della Regione Massimiliano Fedriga –: si sblocca il subentro di Autostrade Alto Adriatico ad Autovie e di pari passo la realizzazione dei tratti mancanti della terza corsia per opere del valore di 1 miliardo».

La Newco Alto Adriatico è stata costituita nell’aprile 2018 dalla Regione Fvg (67%) e dal Veneto (33%) con l’obiettivo appunto di superare i vincoli comunitari sulla concorrenza. Ma è del dicembre 2016 il protocollo tra le due Regioni e Anas, premessa dell’operazione. Lo ricorda l’ex presidente del Fvg Debora Serracchiani: «Da quella firma è stato necessario più tempo di quanto auspicato, adesso confido che il passo sarà più spedito e si compiranno tutti gli altri adempimenti finanziari e operativi». L’ok del Cipess, assicura da parte sua Fedriga, consentirà alla nuova società di «gestire per 30 anni l’arteria che insiste in uno dei tratti più importanti del corridoio mediterraneo». Interviene anche la presidente di Alto Adriatico Anna Di Pasquale: «Il progetto garantisce la prosecuzione dei posti di lavoro agli oltre 600 dipendenti di Autovie». Quanto alle tariffe, «saranno quelle derivanti dal meccanismo stabilito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti la cui applicazione non porta comunque in campo aumenti». L’Accordo di cooperazione – aggiunge Di Pasquale – ha inoltre il pregio di prevedere l'affidamento in house, ma interviene anche nel definire la destinazione delle risorse attraverso la realizzazione di opere e iniziative infrastrutturali funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio». Il percorso è dunque in discesa, ma non siamo ancora all’ultima curva. Si tratta infatti di mettere insieme altri tasselli: l’accordo interministeriale con le due Regioni, la registrazione della Corte dei conti, la patrimonializzazione della Newco per la definizione dei contratti con le banche per la realizzazione delle opere. Altro passaggio non poco delicato è la liquidazione dei soci privati di Autovie. Una partita da non meno di 150 milioni.