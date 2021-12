Voleva portare 300mila euro all’estero, uomo fermato dalla Gdf a Trieste

TRIESTE Un cittadino di nazionalità albanese residente in Italia da anni, avrebbe tentato di trasferire all'estero, eludendo la relativa normativa, un'ingente somma di denaro contante (321.450 Euro suddivisi in 38 mazzette di banconote di piccolo taglio). Per questa ragione la somma è stata sequestrata dalla Guardia di finanza del Comando di Trieste - che lo aveva fermato, e lo ha segnalato all'autorità giudiziaria. Le Fiamme gialle hanno fermato l'uomo per un normale controllo a uno dei valichi della fascia confinaria terrestre con la vicina Slovenia, e nell'auto, nascoste in un doppiofondo artificiosamente creato, hanno trovato - grazie anche alle unità cinofile - le numerose mazzette di valuta in Euro. Il denaro e l'auto sono stati sottoposti a sequestro probatorio, mentre il presunto «spallone» è stato segnalato per i reati di ricettazione e di riciclaggio. (ANSA).

