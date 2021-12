Trieste, consegnate le Stelle al merito del lavoro a 46 lavoratrici e lavoratori che si sono fatti riconoscere in Friuli Venezia Giulia

Sono stati individuati per la perizia, laboriosità, integrità personale, per aver contributo o perfezionato le misure di sicurezza sul lavoro o essere stati esempio per i giovani

TRIESTE Sono state consegnate questa mattina, mercoledì 22 dicembre, le Stelle al merito del lavoro a 46 lavoratrici e lavoratori del Friuli Venezia Giulia, premiati al teatro Verdi in una cerimonia organizzata dalla Prefettura.

I nuovi Maestri del lavoro, che hanno ricevuto le onorificenze per il 2020 e il 2021, sono stati individuati per la perizia, laboriosità, integrità personale, per aver contributo o perfezionato le misure di sicurezza sul lavoro o essere stati esempio per i giovani.

Erano presenti alla manifestazione, tra gli altri, il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro e il prefetto di Trieste Annunziato Vardè, che ha posto l'attenzione anche sul «numero ancora troppo alto d'incidenti nonostante la legislazione avanzata del nostro Paese».

«Siamo ancora sconcertati per l'incidente mortale nel porto di Trieste di cinque giorni fa - ha aggiunto -. Altri incidenti ancora più gravi si sono verificati anche in altre città: è una lunga serie che va interrotta. Nell'anno che sta per concludersi le denunce per infortunio sul lavoro e infortuni mortali hanno dimostrato una curva ascendente».

Tra le persone che hanno ricevuto il riconoscimento ci sono Giacomo Rubini, F&B manager del Grand Hotel Astoria di Grado, Roberto Dudine per la ditta edile Innocente & Stipanovich, Paolo Pierdomenico, goriziano ma director of business development power supply alla Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra, Maurizio Rossmann per la Sandalj Trading Company e Fulvio Sbroiavacca per lnsiel. (ANSA).