La crescita su più fronti della onlus nata per promuovere in palestra l’integrazione fra normodotati e diversamente abili

TRIESTE Un esempio d’integrazione a Trieste. Ma anche una realtà presa come modello in tutta Italia nel corso del tempo. Lo scorso 17 dicembre la Calicanto onlus ha festeggiato i suoi primi 20 anni di vita: il sodalizio nato per promuovere lo sport tra ragazzi abili e diversamente abili è infatti cresciuto via via grazie all’inserimento di tanti altri progetti, dalla musica alle borse lavoro, dalle gite ai summer camp.