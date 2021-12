TRIESTE Il riscatto delle periferie nel mondo del commercio a Trieste arriva dal concorso “Natale in Vetrina”. L’iniziativa lanciata dal Gruppo Commercio di Confcommercio ha messo in competizione una quarantina di negozi che si sono vestiti a festa, sottoponendosi poi al giudizio degli iscritti al gruppo social “Te son de Trieste se. . .” che ha messo a disposizione una delle vetrine virtuali più importanti della città.



Alla mezzanotte dello scorso 20 dicembre, termine stabilito per la chiusura del concorso, a piazzarsi sul podio sono stati tre negozi rionali. A vincere, con 425 like, è stato il punto vendita “Roby Abbigliamento” di Roberta Millini in via di Servola, e che nella vetrina ha allestito un articolato presepe. Un bel segnale da quell’angolo della città che, dopo la chiusura della Ferriera, sta vivendo una nuova vita, con una vivacità e un ottimismo che hanno stimolato anche l’apertura di qualche nuovo negozio. «Quella di allestire un grande presepe in vetrina – racconta Millini – è stata una tradizione avviata da mio padre 10 anni fa e che ci ha sempre contraddistinto. La scorsa primavera il mio papà è venuto a mancare e per me questo Natale preparare quel presepe ha avuto un significato particolare: lui sarebbe stato orgoglioso della mia vittoria che gli dedico». Al secondo posto, con 392 like, la merceria “Punto Creativo” di via Baiamonti. Al terzo “Bomboniere Marina” di via del Carpineto.



2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa il presidente di Confcommercio Antonio Paoletti: «Ha restituito ai triestini e a chi ha visitato la città l’atmosfera natalizia e un senso di normalità che le imprese e i consumatori cercano di recuperare da tempo». I tre primi classificati verranno premiati questo pomeriggio, alle 14.30, in piazza Ponterosso. «In un periodo così complesso – sostiene Elena Pellaschiar, presidente del Gruppo Commercio – abbiamo ritenuto i cittadini avessero voglia comunque di rivedere le vetrine luccicanti, vestite a festa. Era giusto dare un segnale incoraggiante, e la partecipazione da parte di chi ha scelto di premiare una vetrina piuttosto che un’altra è stata significativa e ci ha dato ragione». —