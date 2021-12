TRIESTE Ancora fumo nero sulla vicepresidenza del Consiglio comunale. Lo schema è lo stesso dell’ultima volta: tre votazioni consecutive, centrodestra compatto nel respingere le proposte della minoranza, il presidente dell’aula Francesco Panteca che quindi prende atto dello stallo e rimanda il tutto alla seduta successiva.



In quella che sembra ormai una soap opera regolarmente in onda sui canali YouTube ufficiali del Comune, dal momento che l’assemblea non si riunisce più in presenza a causa di diversi ordini di motivi correlati al Covid, ieri è subentrato tuttavia un elemento di novità.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori