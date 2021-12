Mariano dà l’addio al prof. Giovanni Morsan: fu preside e assessore

MARIANO DEL FRIULI Le festività natalizie sono state rattristate a Mariano del Friuli e a Cormons dalla dolorosa notizia della scomparsa, all’età di 95 anni, del professore Giovanni Morsan.

Persona stimata e molto conosciuta, Morsan era nato il 17 novembre 1926 a Mariano del Friuli e viveva da moltissimi anni a Cormons. Era molto legato alle due comunità e all’interno di esse aveva partecipato molto attivamente alla vita sociale. A Mariano era stato consigliere e assessore comunale dal 1965 al 1975 nell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Silvestri. Giovanni Morsan si occupò delle attività culturali e scolastiche. Diede grande impulso alla Biblioteca, la cui nuova struttura venne inaugurata nel 1966. Giovanni fu prima bibliotecario e poi componente della Commissione di vigilanza.

A Cormons aveva invece insegnato nella scuola media “Giovanni Pascoli”, ricoprendo anche il ruolo di preside. Tutti quelli che lo hanno conosciuto, ex studenti, colleghi di lavoro, amici e conoscenti, lo ricordano oggi come una persona molto cordiale, disponibile, ricca di umanità e generosità. Qualità che aveva saputo trasmettere nella sua lunga esperienza lavorativa ma anche nella vita di tutti i giorni.

Giovanni era amico di tutti. Tra i suoi hobby c’era la musica. Per diversi anni aveva fatto parte, come batterista, dell’orchestra “Stelle di Rio” di Mariano molto in voga negli anni Cinquanta e Sessanta. Il gruppo suonava nelle balere locali e nelle sale da ballo di molte località della regione.

Lascia nel lutto la sorella Ada, il cognato Edino, i nipoti Franco e Gianni e i pronipoti Lapo e Nicolò. A ricordare la sua figura sono la famiglia Moz insieme a tutto il personale dell’ex scuola media “Pascoli” di Cormons. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle 14, a Cormons, nel Santuario di Rosa Mistica. Al termine del rito funebre la salma sarà poi sepolta nel cimitero di Mariano del Friuli dove Giovanni riposerò accanto all’adorata moglie Rina