PRADAMANO. I vecchi bidoni usati come tavolini del suo locale riportano il marchio di una compagnia statunitense di olii e carburanti, la Texaco (che non risulterebbe presente in Italia se non come marchio) e per questo (ma anche per altre incombenze) si ritrova con una sanzione da saldare al Comune di quasi 1.200 euro per l’omesso pagamento delle imposte pubblicitarie.

