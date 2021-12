In 21 giorni da Las Palmas ai Caraibi, così 4 velisti triestini vincono la traversata

TRIESTE Bel Ami e il guidone della Triestina della vela arrivano ai Caraibi e conquistano il primato di categoria nella Arc, l’Atlantic Rally for Cruisers, la regata con partenza da Las Palmas de Gran Canaria e arrivo sull’isola di Santa Lucia ai Caraibi. L’equipaggio triestino composto da Gino e Max Neglia, Umberto Wetzel e Massimo Cibibin ha portato a termine la traversata in ventun giorni, un ottimo risultato per il Najad 37, la seconda barca più piccola della flotta.

