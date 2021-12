Confermata la positività di un uomo di ritorno da Milano e di una ragazza rientrata in Friuli Venezia Giulia dal Ghana

TRIESTE La variante Omicron è “sbarcata” in Friuli Venezia Giulia. I laboratori della Regione hanno infatti confermato, domenica, i primi due casi correlati al nuovo ceppo di Covid sequenziato per la prima volta a inizio novembre in Sudafrica.

«Ieri sera (sabato ndr) – ha confermato il vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi – è stato registrato il primo caso di variante Omicron.