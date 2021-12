Covid, la variante Omicron arriva in Friuli Venezia Giulia: individuato il primo caso

TRIESTE Omicron "sbarca" in Friuli Venezia Giulia. I laboratori regionali, infatti, hanno sequenziato e confermato il primo caso di nuova variante scoperta a fine novembre in Sudafrica.

Si tratta di un uomo residente a Cormons (in buone condizioni di salute). Sono in corso, inoltre, il sequenziamento e le verifiche per un secondo possibile caso di Omicron.

Covid, identikit di Omicron: la variante sudafricana con 32 mutazioni

La variante Omicron è stata individuata per la prima volta l’11 novembre 2021 in Botswana e il 14 novembre 2021 in Sud Africa. A partire dal 26 novembre, la variante è stata individuata anche in altri Paesi, compresa l’Italia. Nel nostro Paese è stato identificato e confermato il primo caso di Omicron il 28 novembre 2021.

L’analisi delle varianti viene condotta – sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore di Sanità – dai laboratori delle singole regioni, secondo precisi standard qualitativi. Dal 29 aprile 2021 è attiva la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV-2 (I-Co-Gen) che permette di raccogliere e analizzare le sequenze identificate in Italia e “dialogare” con le piattaforme internazionali.

Covid. Come si formano le varianti del virus e come tenerle sotto controllo

La piattaforma consente di indicare tempestivamente sequenze di particolare interesse, come avvenuto con Omicron. La variante Omicron presenta una trentina di mutazioni della proteina spike, la cosiddetta “chiave” che permette al virus Sars-CoV-2 di entrare nelle cellule, rilasciare il proprio codice genetico virale (RNA) e costringere le cellule a produrre proteine virali che creano nuovi coronavirus: questi a loro volta si legano ad altre cellule portando avanti l’infezione.

Un ulteriore elemento importante su cui si sta concentrando la ricerca, riguarda la maggior possibilità che un individuo guarito da Covid-19 possa infettarsi nuovamente con la variante Omicron.