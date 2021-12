Poche decine di persone al presidio contro il Green Pass a Trieste. Aggredito un giornalista

TRIESTE Si sono presentati in meno di quaranta, quasi tutti senza mascherina, al “Caffè anti green pass” organizzato alle 14 in piazza dell’Unità. Una manifestazione che ha poi avuto un risvolto violento: il giornalista di Telequattro Gianluca Paladin è stato infatti aggredito da una manifestante, con una manata sulla telecamera.

Sul posto c’erano gli agenti della Digos che hanno assistito alla scena e hanno preso le generalità della donna che verrà denunciata per violenza privata.

Anche il fotografo del Piccolo Andrea Lasorte è stato preso di mira da una donna, che si è rivolta a lui dicendogli: "Lei non può pubblicare, sa?". Poco dopo c’è stata l’aggressione al collega.

Manifestazione no green pass a Trieste: aggredito giornalista. Preso di mira anche fotografo

I pochi presenti erano senza bandiere o striscioni. Molti avevano bambini e carrozzine al seguito e hanno scandito i soliti slogan contro il passaporto verde, l’obbligo vaccinale e il governo Draghi, reo di aver introdotto il super green pass.

La sparuta presenza, lontana parente dei cortei con 15mila partecipanti dello scorso ottobre, ha perlopiù attirato l’attenzione dei pochi presenti in piazza e al vicino Caffè degli specchi, calamitandosi anche qualche grida di risposta. Come quello di un paio di giovani che, per tutta risposta al “no” strillato dal gruppetto, ha scandito un chiaro e netto “sì green pass”.