Da 45 anni al servizio dei fedeli della Rocca: il traguardo di Anton, pastore di Monrupino

Il parroco don Bedencic non si adagia sugli allori: «Il santuario ha bisogno di manutenzione. È un simbolo del Carso»

TRIESTE Un traguardo importante: 45 anni di sacerdozio sul posto. Un incarico complesso: la gestione di una parrocchia di confine, nel cuore di una terra bilingue, con tutte le ricchezze ma anche le problematiche che questo stato di cose comporta. E un impegno di spessore: il futuro di una chiesa che, per la sua collocazione e per la sua bellezza intrinseca, è il simbolo per un intero territorio.