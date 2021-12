Trieste, sarà pronto a settembre il nuovo asilo nido di Roiano

TRIESTE Il nido d’infanzia pronto a settembre, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Il parcheggio seminterrato, l’area gioco e il bosco urbano completati subito dopo. Sono queste le prospettive del cantiere aperto a Roiano nell’area un tempo occupata dalla Polizia stradale, in via Montorsino, in prossimità del quale il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi hanno effettuato ieri mattina un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori affidati all’Iti Impresa generale Spa di Modena.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori