Rapinato nella notte Totò di Natale: i ladri entrano nella sua villa a Empoli e gli puntano la pistola alla tempia

EMPOLI. Rapina a casa di Antonio Di Natale, ex bomber dell’Udinese e dela Nazionale, oggi tecnico della Carrarese. Secondo le prime informazioni, ieri sera un gruppo di malviventi, almeno cinque, avrebbe atteso che l’allenatore rientrasse a casa, nella sua abitazione di Empoli. Gli avrebbero puntato una pistola alla tempia e si sarebbero fatti consegnare un orologio del valore di 30 mila euro.

Poi i ladri si sarebbero allontanati col bottino. Illeso Di Natale, che era con la moglie e i due figli. Sull’episodio indaga la polizia.

Già nel 2012 Di Natale era stato vittima di un furto nella sua abitazione empolese. In quell’occasione furono rubati gioielli e orologi, ma l’allarme fece fuggire i malviventi pochi minuti dopo il loro ingresso nella villa.

Quando c'è stato l'agguato sarebbero stati presenti familiari di Di Natale, ma è da chiarire se fossero dentro l'abitazione o all'esterno.

Al momento comunque non risultano persone rimaste ferite nella circostanza. Indagini in pieno corso della polizia per definire la vicenda in tutti i suoi aspetti.

Di Natale è empolese d'adozione, la moglie è toscana e lo stesso 'Totò' ha scelto l'Empolese come luogo dove vivere dopo il ritiro dal calcio. Il figlio milita nelle giovanili dell'Empoli.