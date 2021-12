Ex ballerina trovata morta in casa: l’autopsia esclude l’ipotesi omicidio: nessuna lesione traumatica

TRIESTE Il decesso di Alina Trush – la donna di 43 anni trovata morta in casa in viale D’Annunzio lo scorso primo dicembre - non è dipeso da alcuna lesione traumatica. Lo comunica con un comunicato il procuratore Antonio De Nicoli, precisando che la diagnosi provvisoria dell’autopsia parla di edema polmonare. Si attendono però ancora i risultati dell’esame tossicologico.

"Questo ufficio, onde fugare alcuni dubbi riportati dai mezzi di informazione nell’immediatezza della scoperta della morte di Alina Trush ritiene opportuno informare che dall’esame autoptico, eseguito in data 13 dicembre, non è emersa alcuna lesione traumatica che potesse essere in qualche modo considerata causa ovvero concausa della morte”.

“Lo stesso 13 dicembre, non appena eseguita l’autopsia da parte del medico legale Fulvio Costantinides, è stato emesso dal magistrato Chiara De Grassi il nulla osta alla sepoltura della salma”.

Per quanto riguarda l’autopsia, “la diagnosi provvisoria del medico legale attribuisce il decesso ad edema polmonare. Peraltro sono tuttora in corso alcuni esami tossicologici sicché la valutazione definitiva della causa della morte verrà effettuata solo alla conclusione di tutti gli accertamenti clinici disposti,

Pertanto l’attività d’indagine prosegue e verrà ultimata solo dopo il deposito, da parte del medico legale, della relazione autoptica finale”.