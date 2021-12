Cure palliative ai bimbi malati, il Burlo di Trieste prepara il suo hospice

Con 800 mila euro dell’amministrazione Fedriga l’istituto rafforza il proprio ruolo come Centro di riferimento regionale per i minori affetti da patologie non curabili

TRIESTE Ottocentomila euro per creare un’area dedicata all’hospice e alle cure palliative nella sede del Burlo in via dell’Istria. La giunta regionale ha previsto questo stanziamento per l’Irccs Burlo Garofolo con l’obiettivo appunto di creare una nuova zona dedicata ai minori affetti da patologie non curabili. «È un intervento importante – spiega in proposito il presidente della Regione Massimiliano Fedriga – che consente di realizzare un presidio strategico per la cure e l’assistenza alle persone».