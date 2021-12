Cardiologia, la terapia triestina del cuore entra nell’eurocircuito Ern Guard-core

TROESTE La Cardiologia triestina entra a far parte della Rete europea Ern Guard-Core e resta ai vertici italiani nel trattamento dei pazienti come certificato da Agenas nelle graduatorie. Continua così a confermarsi un dipartimento di assoluta eccellenza il Cardiotoracovascolare, che racchiude la cardiologia, la cardiochirurgia, la cardio vascolare, medicina dello sport e pneumologia. La Sc Cardiologia di Cattinara sarà l’unica struttura in regione e fra le uniche 4 strutture nazionali - insieme al Policlinico Gemelli a Roma e al Sant’Orsola Malpighi a Bologna - a far parte di Ern Guard-Core.

