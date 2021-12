Università giovani nel mondo, la Sissa è la prima in Italia e la terza in Europa nel campo della fisica

TRIESTE La Sissa scala le classifiche globali della fisica. In questa materia, la Scuola è infatti prima in Italia, terza in Europa e diciassettesima tra i cosiddetti “atenei giovani” di tutto il mondo. E lo scenario è dominato dalla Cina. Ad affermarlo i risultati del nuovo numero di Nature Index. La pubblicazione fotografa il posizionamento delle prime 150 università con meno di 50 anni di storia alle spalle (in questo senso “giovani”).

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori