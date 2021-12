È morto l’aviere Ido Cominetti: radiotelegrafista, durante la guerra conobbe la moglie con il codice Morse

CERVIGNANO Al mondo per oltre un secolo, attraversando i terribili anni della Seconda guerra mondiale. Sposato per più di 70 anni con Vicilina, conosciuta nei primi anni ’40, in pieno conflitto, quando aviere radiotelegrafista, trasmetteva ad altri aeroporti messaggi cifrati con il codice Morse. E poi ferroviere, come suo padre Alfredo. Amante della musica classica, l’opera in particolare. È la vita eccezionale del cervignanese Ido Cominetti, mancato mercoledì, a 102 anni.

