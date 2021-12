Al via i vaccini anti-Covid ai bambini in Friuli Venezia Giulia: dopo l’apertura delle agende 1800 prenotazioni su una platea di 68mila piccoli

TRIESTE È cominciata oggi, 16 dicembre, anche in Fvg la campagna vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni. Su una platea complessiva di 68mila piccoli, all'apertura delle agende, il 14 dicembre scorso, si erano prenotati in 1.800. Le prime inoculazioni, come era stato annunciato nei giorni scorsi, sarebbero state effettuate all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste ad alcuni piccoli pazienti, ma fino a questo momento la Regione Fvg non ha reso noto il numero delle somministrazioni fatte.

L'attività si protrarrà, sempre sotto il coordinamento dell'Irccs, fino al 19 dicembre e nelle previsioni verranno sottoposti a vaccinazione circa mille bambini.

Leggi anche Vaccini anti-covid, in Friuli Venezia Giulia agende aperte da martedì per la campagna destinata ai bambini tra 5 e 11 anni

Il 18 dicembre, poi, le inoculazioni saranno effettuate al centro vaccinale istituito al Molo IV di Trieste, e il 19 all'Ente Fiera di Udine; il 20 a Pordenone nella nuova sede della Cittadella della salute. In seguito l'attività procederà nelle giornate successive sul resto del territorio regionale nei centri predisposti a questo scopo dalle tre Aziende sanitarie.

Dal 19 al 31 dicembre saranno disponibili complessivamente circa 3 mila posti, mentre nelle prime due settimane del mese di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente 6 mila prenotazioni (tremila ogni 7 giorni).

L'offerta sarà comunque modulata sulla base dell'andamento delle prenotazioni.