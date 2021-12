Superati i due milioni di dosi di vaccino in regione

Ciclo completato per il 76,1% della popolazione. Circa 1.800 prenotazioni nel primo giorno di agende aperte per gli under 11

TRIESTE. Un traguardo che dà fiducia in un dicembre in cui la Regione fa un altro sforzo, tra prime e terze dosi soprattutto, per vaccinare quanta più popolazione possibile. L’aggiornamento di ieri del governo sulla campagna vaccinale evidenza il superamento dei 2 milioni di somministrazioni in Friuli Venezia Giulia.



Il dettaglio dei dati commissariali parla di 2.006.274. A contare i 353 giorni dall’inizio delle operazioni, lo scorso 27 dicembre, si tratta di 5.683