Puzzer arriva a Pordenone al termine della manifestazione no vax e viene portato in Questura: foglio di via per tre anni

PORDENONE. Il portuale e leader della protesta contro il Green pass, Stefano Puzzer, è arrivato a Pordenone sul luogo della manifestazione dove decine di no vax si sono dati appuntamento davanti all’ospedale civile nella mattinata di mercoledì 15 dicembre. Puzzer è arrivato quando ormai la manifestazione si stava concludendo.

Accompagnato da un collega portuale, ha arringato i presenti con accuse nei confronti delle istituzioni prima di accettare l'invito degli uomini della Digos a seguirli nella sede della Questura cittadina.

Il questore, Marco Odorisio, ha poi disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Pordenone per il leader della protesta No Green pass.

Le poche decine di persone ancora presenti davanti all’ospedale hanno sciolto il presidio, mentre gli agenti della Polizia hanno continuato a identificare i partecipanti alla manifestazione non autorizzata e quanti si trovavano nella zona dell'ospedale senza indossare la mascherina che in Friuli Venezia Giulia, zona gialla, è obbligatoria anche all'aperto. Saranno sanzionati.

