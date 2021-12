Ordinanza Speranza, Serracchiani: “Confermate le deroghe per i transfrontalieri”

TRIESTE “Le deroghe previste per i transfrontalieri continuano a restare in vigore anche dopo l’emanazione della nuova ordinanza del ministro Speranza: l’esenzione dall’obbligo del tampone Covid continua ad applicarsi a chi si reca all'estero, entro 60 chilometri dal luogo di residenza, domicilio, abitazione, e torna in Italia entro un tempo limitato e determinato, e lo stesso vale reciprocamente anche per chi arriva in territorio nazionale per poi tornare al domicilio all'estero”.

Lo rende noto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, che si è interfacciata direttamente con il Ministero della Salute in merito all’interpretazione dell’ordinanza del Ministro Roberto Speranza che introduce il tampone obbligatorio per chi arriva in Italia dai Paesi Ue, anche se è vaccinato.

“Le misure precauzionali decise per evitare al massimo l’ingresso nel nostro Paese della variante Omicron – spiega Serracchiani – vanno applicate ma senza che vadano a incidere oltre misura sulla vita quotidiana delle imprese e delle popolazioni che vivono e operano nelle aree di confine”.