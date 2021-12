Clementina Frescura ricorda che al Volta il 10% degli insegnanti non ha il vaccino: «Arduo trovare sostituti per le materie scientifiche»

TRIESTE. In molti istituti, soprattutto quelli a vocazione tecnico-scientifica, sarà caccia ai supplenti. E già adesso c’è chi si preoccupa. Come Clementina Frescura, dall’istituto Volta di Trieste, che sospira e commenta: «È davvero un momento complicato, le difficoltà a gestire tutto sono grandi. Ci saranno i docenti non vaccinati da sostituire, ci sono insegnanti malati, in isolamento, classi in quarantena.