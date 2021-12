Il cantiere brucia le tappe: a Gorizia già attivo il doppio senso in corso Italia

GORIZIA Nessuno se lo aspettava così rapido: ha bruciato le tappe il cantiere per la riconversione della viabilità in corso Italia a Gorizia. Questa mattina, martedì 14 dicembre 2021, è già attivo il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra la rotonda di piazzale Saba e l’incrocio con via 9 Agosto e viale 24 Maggio. Gli operai del cantiere stradale hanno lavorato tutta la notte per ridisegnare la segnaletica orizzontale e ora sono in azione nel tratto finale del corso.

