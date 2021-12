TRIESTE Il cassero solitario. Giacomo Leopardi ispirato da piazza Foraggi? Improbabile. Ma il cassero soffre più di assenteismo che di solitudine. Gli uffici tecnici del Comune non sanno ancora quando la struttura d’acciaio lunga 120 metri arriverà a Trieste, per essere inserita nella galleria Foraggi-Montebello, allo scopo di consentire la convivenza di traffico e di lavori riqualificativi.



Le vecchie previsioni dicevano che il cassero avrebbe dovuto raggiungere Trieste in autunno, stagione che tra una settimana lascerà il posto all’inverno.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori