Tanta gente in centro per acquisti ma anche per caffè, aperitivi e pranzi Gettonate le casette in legno. Attese novità sul Santa Claus village

TRIESTE Centro cittadino affollato fin dal mattino il 12 dicembre, tra mercatini e shopping in vista delle festività. Complice il sole molti triestini, e pure parecchi turisti, hanno scelto di passeggiare tra le casette del mercatino di Natale e anche tra gli stand di Barbacan Produce, mostra mercato con 78 espositori, tra la scala di Santa Maria Maggiore e le vie attorno a piazza Barbacan, che ieri ha proposto tante idee regalo da posizionare sotto l’abete.



Pieni anche molti negozi e tanti bar, per aperitivi, caffè o per i ritrovi tra colleghi e amici, per brindisi e scambi dei doni in anticipo. Prima domenica all’insegna dell’atmosfera natalizia a Trieste, con il salotto buono della città gremito a partire dalla mattinata, quando trovare un parcheggio libero per molti si è rivelato un’impresa. Tante le persone che hanno scelto di fare acquisti tra le bancarelle del mercatino di Natale, tra gadget, abbigliamento, artigianato e specialità enogastronomiche, compresi molti turisti, per lo più italiani, sia nella zona di piazza della Borsa che in quella di piazza Sant’Antonio e dintorni.



Afflusso continuo pure alla manifestazione Barbacan Produce, dove la creatività regna sovrana, tra fantasiose proposte che spaziano come ogni volta dal legno ai tessuti, dai materiali riciclati alla bigiotteria, passando per libri, borse, zaini, altri accessori e oggettistica per la casa.I negozi che hanno deciso di restare aperti hanno registrato un via vai vivace di clienti, che tra borse e pacchi hanno approfittato del meteo favorevole per dedicarsi alla lista di doni da completare entro il 25 dicembre. Abbigliamento in primo piano e gettonate sono state in particolare le grandi catene di vestiario tra corso Italia, piazza della Borsa e via San Nicolò. C’è chi ha spinto l’ondata di compere proponendo anche promozioni o sconti speciali.E con il calar della luce piazza Unità d’Italia ha accolto triestini e turisti pronti con gli immancabili selfie tra alberi e luminarie. Chi ha scelto di trascorrere la domenica fuori città ha optato, nella maggior parte dei casi, per la montagna, anche qui immortalata con decine e decine di foto finite puntualmente sui social. Le copiose nevicate delle ultime settimane hanno spinto tanti a dirigersi nelle località sciistiche, nel primo weekend di apertura completa degli impianti. C’è chi ha messo subito ai piedi gli sci e chi si è dedicato semplicemente a passeggiate o tappe enogastronomiche tra i rifugi.Tornando agli eventi legati alle festività a Trieste, dopo la fiera di San Nicolò ormai conclusa e il mercatino di Natale ancora in corso, manca soltanto l’avvio del luna park, il Santa Claus village, previsto quest’anno per la prima volta all’interno del Porto vecchio, dal 16 dicembre al 16 gennaio. Ma dopo le perplessità espresse dagli operatori del settore, che riscontrano criticità nella nuova location, non è detto che le giostre possano ripresentarsi. I titolari delle varie attrazioni decideranno in questi giorni, probabilmente già oggi, se il villaggio si svolgerà regolarmente. —