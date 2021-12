Il centrosinistra non molla: «Famulari». Ma la maggioranza non ci sta. Intanto il ruolo ad interim lo svolge Massolino (At)

TRIESTE Opposizioni: «Laura Famulari». Maggioranza: «No, no, no!». Ripetere ad libitum. È quanto si prospetta per le prossime sedute del Consiglio comunale, come in un rimando tra due specchi messi l’uno di fronte all’altro.

L’attuale stallo è una conseguenza, evidentemente non ponderata dal legislatore, dello statuto del Comune di Trieste: il vicepresidente va sì scelto tra i consiglieri di minoranza, ma «con le stesse modalità» del presidente, ovvero «voto palese a maggioranza assoluta».