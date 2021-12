TRIESTE Verrà il giorno in cui sarà possibile partire in bicicletta da casa propria, percorrere la Costiera, fare rotta verso la laguna di Grado e di Marano, raggiungere Lignano, “guadare” il Tagliamento, reimmergersi in un’altra laguna lungo la quale avvicinarsi alla meta veneziana.



Ad agosto l’assessore regionale Tiziano Pizzimenti aveva annunciato la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica nonché lo studio dei collegamenti con i poli intermodali Latisana-Palazzolo-San Giorgio di Nogaro.



