Vaccini anti-covid, in Friuli Venezia Giulia agende aperte da martedì per la campagna destinata ai bambini tra 5 e 11 anni

TRIESTE Si aprono le agende della campagna vaccinale anche per la platea 5-11 anni in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di 68.369 bambini, poco meno del 6% della popolazione, ma un fattore importante per contenere il contagio. L’annuncio è del vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi, che informa della partenza per le prenotazioni nella fascia d’età pediatrica dalle 14 di martedì 14 dicembre.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori