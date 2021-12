Dragogna, trovata senza vita la bimba di 10 anni dispersa nel fiume in piena

DRAGOGNA Purtroppo il lieto fine non c’è stato. La bambina di 10 anni dispersa dalla serata di venerdì dopo essere stata risucchiata nel fiume Dragogna, nella vicina Slovenia, è stata trovata senza vita dai soccorritori. Lo rende noto con un post la polizia di Capodistria.

Polizia che, in collaborazione con i sommozzatori dell'esercito sloveno, i membri del servizio di soccorso subacqueo sloveno, i vigili del fuoco professionisti e volontari e guide di cani da salvataggio, ha continuato l'operazione di ricerca dalla serata di ieri, anche con squadre di soccorso della vicina Croazia.

Il corpo della bambina è stato rinvenuto sotto la superficie dell'acqua, circa 300 metri più in basso rispetto al punto in cui la bimba aveva fatto perdere le proprie tracce mentre stava attraversando il torrente in fuga assieme alla madre, rifugiata, e ai fratelli di 18 e 5 anni.

La ragazzina era scivolata dalle spalle della donna che la stava sorreggendo ed era sparita nel buio della notte risucchiata dalla corrente del fiume.

La donna, una turca secondo la polizia croata, il che fa supporre che si tratti in effetti di una curda, è stata ricoverata per ipotermia all’ospedale regionale di Pola, ma non è grave, mentre i due figli superstiti sono stati affidati a una struttura dei servizi sociali croati.