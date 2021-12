Totem informativi per i bus. Il primo al Park San Giusto

Ne saranno installati dieci: monitor touch da 50 pollici per sapere in tempo reale orari e percorsi

TRIESTE. Conoscere in tempo reale gli orari, programmare un percorso e capire quale linea porta verso la meta. Tpl Fvg, il consorzio di cui fa parte Trieste Trasporti, ha inaugurato all’interno del Park San Giusto il primo dei 10 totem multimediali che saranno installati in alcuni punti nodali della città per consentire ai turisti, e a tutte le persone che necessitano di un aiuto, di avere il quadro sul trasporto pubblico locale.