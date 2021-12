Spese pazze in Regione Fvg, l’Appello dimezza le pene agli ex consiglieri

Condanne ridotte a Galasso, Moretton, Bucci, Tononi e Pedicini. I due ex capigruppo assolti dalle imputazioni in concorso

TRIESTE Pene più che dimezzate, o comunque sensibilmente alleggerite, per gli ex consiglieri regionali finiti a giudizio per peculato nell’inchiesta “spese pazze”. Le condanne di Daniele Galasso, Gianfranco Moretton, Piero Tononi, Maurizio Bucci e Antonio Pedicini sono state ridotte ieri in Corte d’appello dopo l’annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, stabilito nel novembre 2019 dalla Cassazione.

La vicenda processuale, innescata nel 2012 da una clamorosa indagine del pm Federico Frezza sull’onda di analoghi casi nazionali, è nota: l’uso disinvolto dei fondi pubblici assegnati ai gruppi tra il 2010 e il 2012 (in alcuni casi nel 2013).