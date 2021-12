Pronto il piano B predisposto dal governo: ipotesi obbligo vaccinale per tutti i lavoratori

ROMA Gli esperti in Italia, così come in Europa, sono convinti che la nuova variante Omicron sia destinata a dilagare in poche settimane, facendo impennare i contagi. In che misura anche ricoveri e morti ancora non si sa. Ma intanto la vecchia Delta basta a tinteggiare ancora con un po’ di giallo lo Stivale.

Dopo Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, questa volta è la Calabria che, salvo sorprese, oggi sarà classificata nella fascia delle prime restrizioni – quella dell’obbligo di mascherina all’aperto e della riduzione delle capienze di cinema, teatri e stadi – dal monitoraggio settimanale a cura dell’Iss.