Fvg, prime dosi di vaccino cresciute dell’84% nell’arco di 15 giorni: pentito 1 no vax su 18

TRIESTE. Un altro passo avanti a scalfire lo zoccolo duro dei no vax. Dal 3 dicembre in Friuli Venezia Giulia si sono vaccinate in prima dose 7.286 persone, 866 in più della settimana precedente (+13,5%) e 3.320 in più di due settimane fa (+84%). Al netto di chi il vaccino non se lo può fare per motivi di salute e dei guariti da meno di sei mesi, la platea degli estranei alla campagna anti Covid si è ridotta ancora un po’: da 133.322

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori