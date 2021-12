«Irregolare lo sciopero del 15 ottobre» Lunedì la decisione sulle sospensioni

La Commissione di garanzia procede contro la Fisi ma non tocca il Clpt. «Il porto non è servizio pubblico essenziale». Per l’organo nazionale i dipendenti non vanno sanzionati, ma Adriafer va avanti: «Violato il contratto»

TRIESTE. La Commissione di garanzia sugli scioperi conferma l’illegalità dell’astensione dal lavoro contro il Green pass, proclamata nel porto in porto a partire dal 15 ottobre. L’organismo di controllo ha stabilito l’irregolarità del comportamento del sindacato Fisi, alla cui iniziativa nazionale si è agganciato il Coordinamento lavoratori portuali per avviare la mobilitazione nello scalo triestino. Lunedì 13 dicembre Adriafer deciderà se rendere operativi i provvedimenti di sospensione annunciati per lettera a 37 dipendenti, ma è la stessa Commissione a far sapere che misure disciplinari su singoli lavoratori vanno escluse perché le attività portuali non sono servizi pubblici essenziali.