La Film Commission Fvg diventa pubblica: nel 2022 l’ente sarà assorbito da PromoTurismo

L’associazione che promuove il territorio e incentiva le produzioni a girare in regione cambia assetto a partire dal 2022

TRIESTE La Film Commission Fvg cesserà dall’anno prossimo di essere un ente autonomo e verrà assorbita da PromoTurismoFvg, continuando a svolgere la sua funzione di realtà che promuove il territorio e incentiva le produzioni cinematografiche e pubblicitarie a venire a girare in Friuli Venezia Giulia. L’associazione vive di contributi regionali e l’assestamento di bilancio ne ha decretato l’incorporazione in PromoTurismo, come richiesto dalla stessa Film Commission.