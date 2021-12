Il Comune di Trieste festeggia i 140 anni del Piccolo. E arriva anche il francobollo speciale

TRIESTE Il Piccolo compie 140 anni. Il ministero dello Sviluppo economico gli dedica un francobollo speciale per celebrare l’anniversario. E il Comune un grande stendardo sulla facciata di piazza Unità che rimarrà esposto fino al 29 dicembre, il giorno in cui uscì il primo numero a firma di Teodoro Mayer.

Il francobollo sarà svelato venerdì 10 dicembre, giorno dell’emissione e dell’annullo speciale, nella sede centrale di Poste Italiane, in piazza Vittorio Veneto, a Trieste.

Il Comune di Trieste festeggia i 140 anni del Piccolo con uno stendardo sul Municipio

Parteciperanno alla cerimonia di “scoprimento” il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza: saranno intervistati dal direttore Piccolo Omar Monestier e dalla condirettrice Roberta Giani. Interverrà, in video, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. E ci saranno i vertici di Poste italiane: l’amministratore delegato di Poste Pay Marco Siracusano si soffermerà sulla spinta all’innovazione di un gruppo che si appresta a festeggiare i 160 anni; il responsabile nazionale di Filatelia Enrico Menegazzo spiegherà che cos’è, che cosa rappresenta un francobollo oggi; il direttore della Filiale di Trieste Matteo Zampieri porterà i saluti come “padrone di casa”.

La presentazione del francobollo, realizzato dall’illustratore triestino Max Calò, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook de Il Piccolo a partire dalle 11. Chi fosse interessato al servizio di annullo filatelico speciale potrà recarsi, dalle 8.20 alle 15.30, nello spazio Filatelia di Trieste, in via Galatti 7/D.

Ma l’anniversario de Il Piccolo, nato nel 1881 sotto l’Austria, viene festeggiato anche dal grande striscione celebrativo - sette metri d’altezza e più di tre metri di larghezza - esposto da giovedì sulla facciata del Municipio e firmato, anch’esso, da Calò.

Venerdì, inoltre, nel palazzo delle Poste di piazza Vittorio Veneto, oltre alla cerimonia per il francobollo, ci sarà l’inaugurazione della mostra che ripercorre la storia del quotidiano di Trieste e della Venezia Giulia attraverso le prime pagine più significative.

La mostra - a ingresso libero e visitabile fino al 28 dicembre - ha già fatto tappa a Gorizia dov’è stata inaugurata dai presidenti della Repubblica di Italia e Slovenia Sergio Mattarella e Borut Pahor. —