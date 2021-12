Gimbe: Contagi in rialzo in 18 regioni d’Italia, Trieste in testa fra 52 province con 694 casi. Cambi di colore in vista

TRIESTE In tutte le Regioni, tranne Molise e Valle D'Aosta, si rileva un incremento dei nuovi casi che va dall'1,8% delle Marche al 50,3% dell'Umbria.

In 52 Province l'incidenza è pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, e in testa ci sono Trieste (con 694 casi), Bolzano (651), Treviso (467) e Padova (405).

Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 1-7 dicembre 2021. «Con il trend attuale di crescita dei nuovi casi, anche se l'impatto sugli ospedali è ammortizzato dai vaccini, nelle prossime 4 settimane diverse Regioni cambieranno colore», sottolinea il presidente Gimbe Nino Cartabellotta.