Gherlinzoni lascia la guida di Ortopedia all’ospedale di Gorizia con 5 mila interventi

GORIZIA È uno dei professionisti più noti e apprezzati in servizio all’ospedale di Gorizia. Ma per Franco Gherlinzoni, direttore responsabile della struttura operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia, è giunto il momento della pensione. «Un bilancio di questi 22 anni? Aver risolto tanti casi umani in modo positivo e aver portato, all’interno di un’equipe già collaudata, una conoscenza e una metodologia che ci hanno consentito di vincere non la guerra, ma tantissime battaglie».

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori