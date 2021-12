Aurisina, perde il controllo della Panda e finisce contro un camion

TRIESTE Intorno alle 8 di questa mattina, giovedì 9 dicembre, ad Aurisina Cave, nel comune di Duino Aurisina, un 83enne a bordo della propria Panda rossa ha perso aderenza mentre transitava lungo la strada provinciale 1 e con la ruota è andato a sbattere contro un camion sull'opposto senso di marcia.

Nessuno è rimasto ferito, soltanto i mezzi hanno riportato danni. Le cause che hanno provocato l’uscita di carreggiata sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina, intervenuti oltre che per i rilievi del caso anche per regolare il traffico.