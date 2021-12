Esami e analisi gratis per gli ex ricoverati guariti dal Covid: in Friuli Venezia Giulia i beneficiari sono 7mila

Niente ticket fino al maggio del 2023 e rimborsi per chi ha già pagato: la misura contenuta nel decreto Sostegni bis

TRIESTE Dalle analisi del sangue e delle urine all’elettrocardiogramma, dalla spirometria alla Tac del torace, fino al test del cammino. I ricoverati della pandemia, ora guariti, si vedono riconoscere il beneficio dell’esenzione ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale che rientrano in un’azione di monitoraggio delle loro condizioni di salute nel tempo. La platea interessata si dovrebbe aggirare attorno alle 6-7 mila persone, stando alla stima di una necessità di ospedalizzazione per il 4-5% dei contagiati dal virus.