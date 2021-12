Una società dominata dall’irrazionale all’epoca della pandemia

La notizia più preoccupante della scorsa settimana è venuta dal Censis. Nel suo 55.o rapporto sulla situazione sociale nel nostro Paese “La società italiana al 2021”, è saltato fuori che per il 5.9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste e che per il 10.9% il vaccino è inutile. Niente di nuovo, si dirà, lo sapevamo già ed è con ogni probabilità il frutto di due anni di gestione non ottimale dell’informazione in Italia.